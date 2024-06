La FAPE niega el amparo a Vito Quiles tras el insulto de Óscar Puente por no ser periodista

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido un comunicado en relación con las palabras "saco de mierda" que el ministro de Transportes, Óscar Puente, lanzó contra el agitador y jefe de prensa de Alvise Pérez Vito Quiles, negándole amparo por su condición de candidato en las elecciones europeas al ir en las listas de Se Acabó la Fiesta.

La FAPE ha explicado que Vito Quiles no es considerado un periodista en activo, ya que participó como candidato en la lista de SALF al Parlamento Europeo en las elecciones del pasado 9 de junio, ocupando el puesto 57 de la lista. La Federación ha subrayado así que la condición de candidato a un cargo político es incompatible con la de periodista en activo, según las normativas deontológicas.

De esta forma, tacha el asunto como un conflicto entre dos políticos, y no un asunto periodístico, por lo que no se considera pertinente admitir la petición de amparo que había solicitado en la noche de este domingo Vito Quiles. La Federación ha recordado que su función es amparar a los afiliados de las asociaciones que la componen o en temas generales que afecten a las libertades de expresión y de información, pero no a ciudadanos que no tienen la condición de periodista.

Además, la FAPE ha señalado que, antes de formar parte de la candidatura de SALF, Vito Quiles ha vulnerado sistemáticamente el código deontológico de la Federación y sus informaciones no han cumplido con el principio de veracidad protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Asimismo, indican que tiene una causa abierta por un presunto delito de injurias y calumnias.

No obstante, la FAPE ha condenado las descalificaciones e insultos del ministro Puente, calificándolos como inapropiados para un servidor público y contrarios a la convivencia y el respeto que deben primar en un Estado de Derecho. La Federación ha instado al ministro Puente a acudir a la Comisión de Quejas, Arbitraje y Deontología de la FAPE o a los Tribunales de Justicia si considera que sus derechos han sido vulnerados.

Finalmente, la FAPE ha hecho un llamado a políticos y profesionales para reducir el nivel de crispación, confrontación e insultos que, desafortunadamente, se han vuelto habituales en las instituciones y redes sociales.