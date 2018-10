Acebes dice que "nunca" ha cobrado "sobres" y niega que los papeles de Bárcenas sean ciertos

El exministro y exsecretario general del PP Ángel Acebes ha asegurado que no ha cobrado 'sobres' del Partido Popular y ha negado que los llamados 'papeles de Bárcenas' sean ciertos. Así, ha indicado que 'no tenía constancia' de que existiera una 'caja b' en el PP y ha señalado que cuando ocupó la Secretaría General de la formación el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, 'no trabajaba para el Partido Popular'.

'Nunca he cobrado sobres', ha recalcado durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la supuesta 'caja b' del PP. Quien fuera 'número dos' de la formación entre octubre de 2004 y junio de 2008, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, no ha sido arropado por ningún miembro de la actual dirección del PP como sí ocurrió recientemente con José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos.

Acebes ha afirmado que hasta dónde él conoce y sabe, 'en sobres no ha cobrado nadie'. 'Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún otro sitio y no he cobrado ningún sobre como le he dicho antes', ha abundado. A renglón seguido, ha subrayado que en el PP los sueltos que existían 'tenían su certificado al final de año con la retención a Hacienda'.

Preguntado entonces si niega que los 'papeles de Bárcenas' sean ciertos, ha contestado: 'Claro que sí'. Respecto a las tres veces que aparece su nombre en esa contabilidad del extesorero, ha remarcado que esos supuestos cobros son 'absolutamente falsos' y que todas sus retribuciones se hicieron con las correspondientes retenciones y fueron declaradas a Hacienda.

Asimismo, ha apuntado que, que él sepa, ningún empresario ha pasado por Génova con 'fines ilícitos', que no tuvo constancia de la existencia de una contabilidad paralela, que sólo conoció la oficial y que, en cualquier caso, sus responsabilidades eran sólo políticas, pero no financieras.

Las acciones de Libertad Digital

A preguntas del socialista Artemi Rallo, ha dejado claro que solo fue imputado 'por el tema de las acciones de Libertad Digital' pero que después se acordó el sobreseimiento. De hecho, ha subrayado que cuenta con 'cinco autos que son firmes' y ha acusado al diputado del PSOE de 'tergiversación'.

En respuesta al diputado de En Comú, Marcelo Expósito, Acebes ha explicado que el que fuera presidente de Libertad Digital Alberto Recarte le dijo en 'septiembre u octubre' de 2004 que iba a haber una ampliación de capital en su empresa, pero no le pidió que buscara inversores, y que él ni invirtió ni pidió a nadie que lo hiciera. 'Me lo contó, como a muchísima gente', ha dicho, quitando importancia a una cita que no recuerda si tuvo lugar en 'Génova'.

El ex dirigente del PP ha dicho desconocer si algún otro miembro del partido o su dirección compró acciones de ese medio y se ha limitado a recalcar que él no le dijo a ninguno que lo hiciera. Según el extesorero del partido Luis Bárcenas, fue Acebes quien ordenó compra acciones de este medio con cargo a la 'caja b'.

Imputado por la salida a Bolsa de Bankia

Después el diputado de Bildu Oskar Matute ha recordado a Acebes que en aquellos días Libertad Digital era uno de los principales defensores de la denominada 'teoría de la conspiración' que ponía en duda que los atentados del 11 de marzo en Madrid hubieran sido cometidos por terroristas integristas islámicos.

A preguntas de distintos portavoces, Acebes ha detallado que ahora sólo está imputado en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, cuyo juicio arrancará el próximo 26 de noviembre y ha recalcado que fue UPyD quien le incluyó en la querella por este asunto pese a que él entró en el consejo de administración tras la salida a bolsa

En varias ocasiones, Acebes ha dicho que no conocía al arquitecto Gonzalo Urquijo, que se encargó de las obras de 'Génova', supuestamente pagadas con dinero negro con el exministro en la Secretaría General. Eso sí, ha admitido que puede haber coincidido con él 'en un acto muy numeroso en la sede del PP'.

Urquijo, 'el de la foto'

El primero que le ha preguntado por él ha sido el socialista Artemio Rallo quien le ha mostrado una foto en la que Acebes saluda al arquitecto, una imagen que después ha exhibido también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Al final el propio compareciente se ha referido a Urquijo como 'el de la foto', pero insistiendo en que no le conoce, en que la Justicia ya determinó que él no tuvo nada que ver con la adjudicación de esa obra su empresa y que en que tampoco sabe cuánto cobró por la reforma del edificio.

Durante el interrogatorio del diputado de EH Bildu Oskar Matute se han vivido algunos momentos de tensión. Primero cuando Matute ha preguntado 'como vasco' una 'curiosidad' al exministro: si sigue creyendo que ETA tuvo algo que ver en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Momentos de tensión

El diputado ha anticipado que como el tema no versaba sobre el objeto de la investigación parlamentaria el compareciente no tenía por qué contestarle y eso es justamente lo que ha hecho Acebes. No ha contestado a la pregunta, se ha remitido a su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el 11-M, pero ha aprovechado para defender la ilegalización de Batasuna.

Y ha vuelto a hablar de la expulsión del brazo político de ETA de las instituciones cuando Matute le ha preguntado por la cuenta bancaria para recibir donaciones que abrió el partido para poder pagar escoltas a sus concejales en Euskadi. 'La cuenta se abrió para un fin muy concreto que usted conoce muy bien, que los asesinos estaban matando concejales', le ha dicho Acebes.

'¿Dice que lo conocía como vasco porque vivía allí o está insinuando otra cosa? Sea valiente', le ha replicado Matute, a lo que el compareciente ha vuelto a contestar sacando pecho por la ilegalización de Batasuna. 'Vaya exitazo', ha apuntado el diputado de EH Bildu antes de dejar claro que comparte la decisión de abrir esa cuenta de la que Acebes ha dicho sentirse 'orgulloso'.

Acebes también se ha enfrentado al portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ante el que ha defendido su 'honorabilidad' y su decencia, cuando el 'naranja' le ha preguntado si encargó la reforma de su casa, a Fuenco, una constructora de Ávila, que hizo varias obras en municipios madrileños gobernados por el PP. 'Me parece indignante de que deje caer una cosa de esas características, es una insidia intolerable', le ha espetado.

También ha sido en respuesta a Cantó cuando el exministro ha confesado que, en su opinión, sólo deben asumir responsabilidades por los casos de corrupción los que sean señalados como responsables penales de los mismos.