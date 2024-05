Boris Izaguirre: "Tú cógela y yo abro la puerta. Y nos la llevamos, claro"

De gustos exquisitos y elegantes, Boris Izaguirre es el perfecto consejero para decorar una casa. Por eso, no es extraño que Gonzalo Miró le pida ayuda para visitar un set de rodaje y conocer a un prestigioso director de arte que puede ayudarle a conseguir valiosas piezas del decorado de una película en la que está trabajando.

Cualquier elemento de mobiliario puede ser comprado... excepto la silla de la que se encapricha Miró, una butaca de 1983, un "icono del diseño" que aparentemente no está en venta y tiene un valor incalculable.

Aparentemente, porque la silla no es lo que parece: está a la venta en Ikea, es el modelo SKALBODA y tiene un precio muy asequible: 69,90 euros. Porque no siempre lo bueno tiene que ser lo más caro y el concepto value for money —inmejorable relación calidad-precio — ha sido la esencia con la que la compañía sueca ha hecho crecer su fama y prestigio en todo el mundo.

Pasión por una silla

Obsesionado con hacerse con la silla, Miró pondrá en un serio aprieto a Boris, que no dudará en hacer lo que sea por darle el capricho a su querido amigo.

"Que una obra de arte tan extraordinaria, una pieza de decoración tan fantástica y, además, tan práctica, tuviera el precio que tiene ya me pareció realmente asombroso", concluye Boris al descubrir el lío en el que le había metido su amigo.