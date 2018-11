Seis estudiantes japoneses se disfrazan de cuadros famosos y sorprenden al elegir esta obra española

Querían sorprender con su disfraz de grupo y lo consiguieron. ¡Vamos que si lo consiguieron!

Seis estudiantes japoneses decidieron convertirse en un museo de arte andante para acudir al desfile de Halloween de la ciudad nipona de Kawasaki. Para ello, cada uno eligió una obra famosa y se fundió con el protagonista del cuadro.

Pero no fue la idea del disfraz colectivo lo más sorprendente (no son los primeros ni los últimos en hacerlo), la sorpresa la provocó una de las obras elegidas. A El grito de Edvard Munch, el Autorretrato de Vicent Van Gogh, La mujer que llora de Pablo R. Picasso, La joven de la perla de Johannes Vermeer y La Gioconda de Leonardo da Vinci sumaron el Ecce Homo de Borja (Zaragoza). Pero no el original hecho en 1930 por Elías García Martínez, sino la restauración de Cecilia Gómez de 2012.

No está claro si lo hizo intencionadamente o por ignorancia, pero lo cierto es que al jurado le dio igual. Las pinturas del artista de bodypaintingAmazing Jiro, que transformó a los seis estudiantes, lograron eclipsar al resto de los participantes y se llevaron el premio al mejor vestido. Esto es, unos 4.000 euros.

https://www.youtube.com/watch?v=liltEyYjl_s