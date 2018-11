El motivo por el que Anabel Pantoja apareció sin maquillaje en 'Sálvame'

Anabel Pantoja, colaboradora de Sálvame(Telecinco), suele aparecer en el programa con una melena de peluquería, los ojos perfectamente delineados y vestidos a la última. Sin embargo, este lunes apareció con la cara lavada, el pelo al natural y un sencillo jersey negro.

Fue un percance que tuvo con el AVE de Sevilla a Madrid antes de llegar al programa lo que tuvo la culpa de que no tuviera tiempo de pasar ni por maquillaje ni por vestuario. Tuvo que sentarse en el plató tal cual iba en el tren.

TELECINCO

"Anabel ha venido corriendo", justificó la presentadora Paz Padilla. "Viene al natural".

La sobrina de la tonadillera se mostró un tanto cortada porque se veía "muy blanca": "He tenido un problema con el AVE [...] No me vayas a enfocar, por favor". Puedes ver el momento completo aquí.

