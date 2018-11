La prensa extranjera acusa erróneamente a Letizia de 'copiar' a Meghan Markle

La reina Letizia se ha convertido en una habitual en las páginas de la prensa extranjera, especialmente la británica. Todos sus apariciones se miran con lupa, particularmente sus looks. Uno de los más comentados ha sido el vestido azul marino con falda plisada que lució este martes para recibir al presidente de China, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, en el Palacio de la Zarzuela.

¿La razón? Que Letizia había 'copiado' supuestamente un estilismo que lució Meghan Markle el pasado 1 de noviembre en el tour junto a su marido por Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga. Distintas publicaciones como la edición australiana de Harper's Bazaar, que dejaba caer que la reina "había tomado prestado un modelo de la duquesa de Sussex, o la edición estadounidense de Hello se hicieron eco rápidamente del parecido entre ambos looks. Otros incluso señalaban la predilección de Markle por el marino, que también lució para la boda de Eugenia de York.

Lo cierto es que los estilismos son similares, pero este martes no fue la primera vez que vimos a Letizia con este vestido de Felipe Varela. Lo estrenó hace más de un año, en el concierto previo a los premios Princesa de Asturias 2017, por lo que la reina no estaría 'copiando' a Markle, sino reciclando uno de sus looks más aplaudidos. En aquella ocasión optó por una coleta alta en lugar de melena suelta, y también copó los titulares de los medios británicos, que alababan sus esculpidos brazos.