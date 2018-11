"Tranquilo, José Antonio, tranquilo. Es muy emocionante, y lo entendemos. Es tremendo". El programa de Telemadrid Buenos Días Madrid, presentado por Verónica Sanz y Ricardo Altable,ha sido el escenario de uno de los directos más emotivos que se recuerdan en mucho tiempo.

Sus protagonistas (involuntarios) han sido dos niños de 3 y 5 años que, ajenos a su dura realidad, dormían plácidamente en su primera noche en un hostal de Móstoles, después de que fueran desahuciados junto a sus padres del piso del IVIMA que okupaban desde hacía años.

"La policía ha arrastrado a quienes intentaban bloquear el desahucio de Raquel y su familia. El desahucio de su casa que habían okupado durante cuatro años. Finalmente esta familia con dos niños pequeños, de tan solo 3 y 5 años, fue desalojada", comenzaron a explicar los presentadores del programa de Telemadrid, antes de conectar con el reportero José Antonio Masegosa. La cara del periodista cuando le dieron paso era un auténtico drama:

"Bueno, por lo menos no están en la calle", ha comenzado a narrar, con la voz entrecortada. "Es la primera noche en un hostal de Móstoles. Desgraciadamente es un desahucio más, porque desgraciadamente hay muchos desahucios a diario, pero no es un desahucio cualquiera", ha comenzado su crónica de lo sucedido Masegosa, antes de entrar en detalle.

Pincha aquí para ver el directo completo en la web de Telemadrid

TELEMADRID TELEMADRID

"Y les voy a explicar por qué no es un desahucio cualquiera. Porque han sido desahuciados niños. Se llama Karim, tiene cinco años, y ayer quedó en la calle. Ahora duerme plácidamente y en seguida le llevaremos al colegio. Y ahora les voy a presentar al otro pequeñajo de la familia, y la verdad es que me cuesta hablar. Se llama Omar, tiene tres años, porque...". En ese momento, el reportero se ha derrumbado y ha comenzado a llorar.

"Me está afectando muchísimo, porque estamos acostumbrados a contar noticias, y estamos acostumbrados a contar desahucios, porque al final hay tanta tensión que te abstraes de lo emocional. Pero cuando ves a los dos niños y, sobretodo, durmiendo...", ha acertado a decir.

En la entrevista a los padres, Raquel, la madre, ha explicado que la familia permanecerá ocho días en el hostal "y luego dios dirá": "La Comunidad de Madrid quiero que me ayude pero son los que me han echado. Queremos un alquiler social, no que me regalen una vivienda", ha aclarado la mujer.

De hecho, incluso la asistenta social se ha ofrecido a pagar el alquiler de su bolsillo, ante las penurias de esta familia que no tiene dónde ir: "Estamos pasando mucha tristeza. Nos han tratado fatal. Han abusado de nosotros con nuestros dos hijos menores", ha sentenciado el padre.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard