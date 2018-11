¿Vicente, eres tú?

Fue la pregunta que asaltó a muchos cuando este martes se toparon con la imagen de Vicente del Bosque sin bigote.

¿Qué había pasado? ¿Qué había llevado al salmantino a cambiar de imagen?

La respuesta ha llegado dos días después: el exfutbolista y exseleccionador ha fichado por Pescanova para protagonizar su última campaña publicitaria, que lleva el lema "Elige bigotes, elige Rodolfos".

El anuncio, de la campaña de Navidad, presenta a un Del Bosque triste y al que todo le sale mal. "Desde que te fuiste mis labios se sienten desnudos sin ti", dice la canción que suena de fondo mientras ve cómo todo le va saliendo mal.

"Sin bigote, Vicente no es Del Bosque. Sin bigote, un langostino no es un Rodolfo", termina el anuncio, al que no le ha faltado la réplica de El Mundo Today.

Entre los seleccionados estarían: "Cristiano Rodolfo, Rodolfinho, Rodolfo 8716, Rodolfito, Rodolfkov, Rodolfo 'el chico', Rodolfo 90198, Rodolfo Gutiérrez, Rodi, Rodolfo 'el piernas', Rodolfón, 'el mono' Rodolfo, Maradolfo, Rodolfessi, Rodólfez..."