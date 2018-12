Las Cortes acogen con una ovación al rey Juan Carlos y con abucheos a Sánchez

Los reyes Felipe y Letizia han sido acogidos hoy en el hemiciclo del Congreso con una ovación de los diputados y senadores que asisten al aniversario de la Constitución, que se ha multiplicado más aún en el recibimiento dado momentos antes a don Juan Carlos y doña Sofía, salvo los parlamentarios de Unidos Podemos, que han permanecido en todo momento de pie sin aplaudir.

En una sesión solemne de la que han decidido ausentarse los representantes de En Comú Podem, Compromís, ERC, PDCaT, PNV y EH-Bildu, los parlamentarios de Unidos Podemos han acudido al hemiciclo sí han participado, pero exhibían distintivos a favor de la República y se han abstenido de aplaudir a la llegada de don Juan Carlos y, momentos después, la de don Felipe.

El símbolo que muestran en la solapa los representantes de Unidos Podemos asistentes a este acto -incluidos los parlamentarios de IU, ausentes de la conmemoración del 6 de diciembre desde hace siete años- representa la República con un rostro de mujer de color morado.

De hecho, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de "vergonzosa" la ovación, a través de su cuenta de Twitter. "No sabemos si evadió impuestos, si compartió testaferro con la Gürtel o cobró comisiones ilegales y millonarias. Hoy un Congreso que impide investigarlo le ha dedicado una vergonzosa ovación. Nosotros no hemos aplaudido. Nosotros no aplaudimos la impunidad", ha escrito.

Don Juan Carlos, que no pisaba el hemiciclo desde la apertura de la décima legislatura en 2011, ha hecho primero su entrada acompañado por la reina Sofía, junto a los expresidentes del Gobierno y los ponentes de la Constitución, y ha tomado asiento en un lugar de honor habilitado al efecto en el centro del hemiciclo.

Han sido 40 segundos de una ovación a la que don Juan Carlos y doña Sofía han respondido saludando con la mano.

Seguidamente han accedido al hemiciclo Felipe VI y la reina Letizia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para ocupar el centro de la tribuna presidencial, flanqueados por los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y el Senado, Pío García-Escudero.

La ceremonia ha arrancado tras la audición del himno nacional, con todos los asistentes en pie y en silencio, y la cual ha concluido de nuevo con un aplauso.

Para el presidente, no

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido, por contra, abucheado y pitado a su llegada al Congreso de los Diputados. El público presente en la Carrera de San Jerónimo que estaba observando la llegada de todos los invitados también ha abucheado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, a quienes han recibido con gritos de "fuera, fuera".

Anteriormente, el hijo del expresidente Adolfo Suárez, que se llama igual que su padre, ha recibido vítores por parte del público. Justo después de estos tensos instantes ha llegado la Familia Real al completo, que ha saludado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García Escudero.