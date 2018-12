Cárcel para los proxenetas y multas para los puteros: así es el borrador de la ley contra la trata

El Gobierno ya tiene un borrador de ley para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual. El articulado, llamado Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual, plantea penalizar al cliente de la prostitución y perseguir a quienes faciliten espacios donde se ejerza esta actividad, considera la trata con fines de explotación sexual como violencia de género y despenaliza por completo a la víctima, que "no será considerada culpable en ningún caso y en consecuencia no será sancionada".

Este texto "preliminar", adelantado por el diario El País, es uno de los tres documentos que, según el Ejecutivo, se manejan para elaborar la primera ley de trata de España, anunciada por el presidente Pedro Sánchez al poco de llegar a La Moncloa. "Desde el Ejecutivo se expresa distanciamiento hacia este borrador, que consideran "el más alejado" de sus planteamientos", indica la información. Mucho trabajo le queda por delante a la vicepresidenta, Carmen Calvo, responsable también de Igualdad.

"El que a sabiendas facilitara muebles, inmuebles, instrumentos o medios de transporte para la comisión de delitos relacionados con la prostitución o la explotación sexual será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cuatro años", dice expresamente el documento. Esto es, prisión para los dueños de los prostíbulos. Además, se cerrará el burdel con la prohibición de volver a abrir el establecimiento y se inhabilitará a su propietario para recibir subvenciones y ayudas públicas.

Para los puteros se establecen multas de 12 a 24 meses, que se convertirán en penas de cárcel si la mujer prostituida es menor de edad. En ningún caso, la prostituta será sancionada o criminalizada ni las víctimas de la trata serán consideradas culpables, abunda el diario.

Condición de víctimas

Las víctimas identificadas de trata de la explotación sexual recibirán una acreditación con la condición de víctimas y tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, a la asistencia social, a la reparación con una indemnización y no será necesario que presente denuncia contra las redes o proxenetas o colabore con la investigación o en el juicio penal para recibir protección o asistencia.

Para ello, se creará un fondo con los bienes incautados y confiscados a las mafias. Estas mujeres dispondrán de un periodo de reflexión de 90 días, periodo que se le concederá de forma automática, durante el que no podrán ser expulsadas y que podrá prorrogarse para que pueda emprender su recuperación con una protección adecuada.

Los juzgados de violencia de género ampliarán sus competencias para la instrucción de los delitos de trata con fines de explotación sexual. El texto, de 51 páginas, incluye programas educativos con el objetivo de desincentivar el consumo de la prostitución entre los jóvenes.

