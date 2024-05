Una experta en bioquímica revela por qué en los restaurantes sirven el pan y después el resto de la comida

Llegas a un restaurante, ojeas la carta y, una vez todos los comensales sentados en la mesa han decidido, el camarero o camarera recoge los menús. Y, una vez están guardados, lo siguiente para lo que se acerca a la mesa es a depositar el pan.

Hasta que los platos no están listos no llegan a sus comensales. Hasta que esto ocurre, más de uno empezará a degustar el pan y otros tantos, cuando ya tengan su plato frente a ellos lo que no les quedará será el pan.

El motivo detrás de que en los establecimientos tomen esta iniciativa la ha explicado la bioquímica francesa Jessie Inchauspé. Esta, especializada en el control de glucosa así como en los efectos de esta en la salud, lo ha contado en un podcast llamado On Purpose.

Inchauspé ha apuntado que ingerir algo de pan antes de comer origina una respuesta glucémica en el organismo y va a motivar que se termine pidiendo algo de postre.

"Si le das a la gente un poco de pan antes de la comida, cuando ya están hambrientos, lo consumirán sin pensar", ha explicado. "Este se transforma en glucosa y experimentas un rápido pico" de este monosacárido, ha apostillado.

Pero ese pico desciende pasado un rato y hace que el organismo demande algo de azúcar. Por eso, "cuando viene el camarero y pregunta si alguien quiere un postre, en ese momento te da un antojo muy fuerte a azúcar, debido a la caída de la glucosa". "Así que vas a pedir postre", ha concluido.