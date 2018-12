A Carme Chaparro le tocó trabajar este jueves, día festivo nacional. La presentadora de Noticias Cuatro acudió a los estudios de Mediaset con la mejor de sus sonrisas y vio en esa rara jornada laboral una oportunidad, la de que sus hijas la viesen en la tele. De ahí que decidiese dedicarles un guiño.

Poco antes de empezar el informativo, Chaparro decidió revelarlo en Instagram al compartir uno de los secretos de su look. "Venga, va, que arrancamos. Al pie del cañón. ¿Festivo? ¿Qué festivo? (Hoy con coleta porque me lo han pedido mis hijas, que pueden verme al no tener colegio)", escribió junto a una foto en la que se le ve con el pelo recogido y un vestido rojo de manga corta.

No fue lo único que sacó a la luz la presentadora, después de terminar las Noticias mostró en esta red social su otro secreto. Este estaba bajo la mesa.

"Y este es el aspecto bajo la mesa de Informativos. ¿Para qué quitarse los pantalones y los botines? Hay que optimizar esfuerzos, ¿no?", añadió al publicar otra foto dijo en otra foto de cuello para abajo.

La imagen consiguió más de 1.800 me gustas en menos de 24 horas y decenas de comentarios, la mayoría para destacar que su buen gusto al elegir botines.