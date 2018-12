No reconocerás a Jon Kortajarena en esta foto de hace 20 años

Ni Ricky Martin, ni Leonardo DiCaprio, ni Ana Guerra ni Linda Evangelista, como muchos han comentado. La persona de la foto que Jon Kortajarena ha compartido este viernes en su cuenta de Instagram es el propio Jon Kortajarena, por increíble que parezca.

El modelo ha publicado la imagen en su perfil de la red social con el siguiente mensaje: "Hace 20 años. #PequeñoJonny. Inspiración y coraje para compartirlo".

