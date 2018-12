La frase del 'número dos' del PP sobre la Navidad que más comentarios está generando.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha participado este sábado en un acto de su partido en Murcia, su tierra, en el que, entre otras cosas, ha defendido "las tradiciones" españolas.

¿Cuáles? "La Navidad", "el árbol", "el belén" y "la Semana Santa".

Así de contundente se ha mostrado García Egea, quien ha añadido que "a quien no le gusten, que se aguante":

"Porque nosotros celebramos la Navidad, ponemos el belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y a quien no le guste, ¡que se aguante! ¡Porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa! ¡Y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores! ¡Y defendemos la caza! ¡Y defendemos al que quiera ir a los toros, que vaya, y al que no le guste, que no vaya! ¡Pero que no se prohíbe nada! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien!".