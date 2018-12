El comisario de la exposición Leonardo da Vinci: los rostros del genio en el Palacio de las Alhajas, Christian Gálvez, ha lamentado que "toda la vida" se le haya "llamado intruso", tras las críticas recibidas por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA).

"Esto no es nuevo, me llevan llamando intruso toda la vida: cuando fui reportero era un intruso en el periodismo, cuando escribí mi primera novela también fui un intruso en la literatura, incluso cuando no tenía trabajo en televisión fui un intruso como vendedor en una tiende de juguetes. Respeto la opinión de todo el mundo, pero no la comparto", ha señalado el presentador de Pasapalabra en declaraciones a Europa Press.

Gálvez ha señalado que "al final, se trata de una crítica a que una figura mediática haga promoción de la cultura". "Pero es que yo me dedico a eso, soy comunicador y divulgador, no investigador de arte. No pretendo sentar cátedra sobre nada, habrá gente que quiera pagar la entrada y habrá gente que no y ya está, no hay más", ha añadido.

Respecto a la "falta de rigor científico" que denuncian desde CEHA, el comisario ha reiterado que la muestra es "una iniciativa privada planteada desde un punto de vista intelectual": la democratización de la figura de Leonardo. "No se trata de tener un objetivo científico, la suerte que tengo es la de poder hacer de puente entre cultura y la gente", ha matizado.

Madrid celebra a Leonardo da Vinci y expone sus Códices y la 'Tavola Lucana' https://t.co/FYmHyoyBvTpic.twitter.com/SWounpPuvs — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 28 de noviembre de 2018

No obstante, sí ha recordado que la muestra cuenta con el asesoramiento y el respaldo de catedráticos, empezando por la comisaria de la muestra en la Biblioteca Nacional, Elisa Ruiz. Asimismo, defiende su propia formación en este campo, estudiando varios cursos en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

"Tampoco cuenta la autoformación que tengo sobre Leonardo desde noviembre de 2009, qué le vamos a hacer. ¿Es poca formación? Pues lo siento. Pero que quede claro que en esta exposición sí hay rigor científico, lo que pasa es que no se están criticando los contenidos", ha destacado.

En cualquier caso, Gálvez ha celebrado las distintas muestras de apoyo recibidas en estos últimos días. "He vivido en redes sociales actos de generosidad brutales, desde compañeros de profesión hasta profesores de historia del arte, catedráticos o estudiantes. Eso es lo que me vale", ha añadido.

"Cuando se trata de democratizar la figura de Leonardo y se intenta el conocimiento de las personas, parece que provoca debate. Pues si la crítica destructiva hace que todos los medios de comunicación hablen de arte, bienvenida sea", ha concluido.