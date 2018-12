La publicidad de Navidad se repite año tras año y hay eslóganes que no cambian, o que varían poco, uno de ellos es el del turrón 1880 que, hasta 2016, se ha vendido en los anuncios como el "turrón más caro del mundo". La idea de eliminar esta frase del spot no fue mala. Solo basta una vuelta por los principales supermercados para comprobar que el 1880 no es el más caro y demostrar que llevamos toda la vida engañados.

Sin embargo, el precio de la marca sí se encuentra muy por encima de la media de estos productos navideños. La tableta de 250 gr de este turrón, tanto blando como duro, se vende a 8,95 euros en los supermercados Carrefour y El Corte Inglés. Pero los hay mucho más caros, sin tener que ir a los exóticos con gin tonic o mojito, hay marcas que venden los dos clásicos: duro y blando, a un precio mucho más elevado.

En El HuffPost lo hemos ido a comprobar y hemos elaborado un listado con los que tienen el precio más caro.

Turrones Vicens

En El Corte Inglés puedes conseguir este turrón blando hecho con almendra marcona por 9,40 euros (300 gr) y el turrón duro de almendra por 9,99 (500 gr).

Amazon/Vicens Turrón blando de almendra marcona Vicens.

Turrones Pablo Garrigós Ibáñez

En este supermercado, las tabletas de 300 gr de turrón blando y de Alicante de esta marca gourmet valen 13,50 euros.

Amazon/Turrón Garrigós Turrón duro de Pablo Garrigós Ibañez.

Turrones de Calidad Suprema de El Corte Inglés

Dentro de la gama gourmet de los supermercados de El Corte Inglés, también se encuentran los turrones de Calidad Suprema, que se venden por 12 euros, tanto el de Jijona como el de Alicante.

El Corte Inglés Turrón de Alicante del Club del Gourmet.

Turrón blando Delaviuda

En El Corte Inglés y Carrefour la tableta de turrón blando de esta marca clásica de 300 gr se vende por 9,99 euros.