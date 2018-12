La visita de Michelle Jenner a La Resistencia de David Broncano dio para mucho. Para descubrir que tiene menos dinero que Laura Pausini, que no le encontraba sentido a que Sarita (su personaje en Los hombres de Paco) saliese siempre a echar la basura en bragas o que conoce a dos maquilladores del programa de #0 de Movistar.

También dio para que Broncano metiese la pata con el curriculum de Jenner, a la que le dio un papel en Águila Roja (La 1). El presentador relacionó las corralas de Los hombres de Paco con los de la serie de TVE y ahí fue cuando llegó la confusión.

"¿En Águila Roja también salías?", le preguntó. "¡Ah, no! En la otra", continuó. "En Águila Roja sale alguien que muchas veces la gente se ha pensado que es mi hermano, que se llama David Janer, pero se escribe diferente aunque en más de una entrevista han puesto que somos hermanos", le dijo.

Resumen de la entrevista. pic.twitter.com/mQymsfWQI1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 12 de diciembre de 2018

Para salir del entuerto, a Broncano no se le ocurrió otra cosa que preguntar si veía Águila Roja y hacer un amplio análisis de la trama de la serie.

"Ya que la he liado, por sacar el tema...", justificó la pregunta. "Estaba guay... Ninjas en Toledo. Me encantaría ver el brainstorming. En 1500 en Toledo, ¿quién la protagoniza, un herrero? No, un ninja... Había muchos. ¿Quién no tiene algún bisabuelo que le ha matado una estrella ninja?", siguió justo antes de hablar de Isabel.

Broncano tiene una idea

De la entrevista con la protagonista de Miamor perdido, junto a Dani Rovira, ha hablado también de su trabajo como dobladora, de su anuncio de Herbal Essences y de la noticia de su embarazo.

"Ha salido hoy en medios que estás pregnant. ¿Es cierto?", le preguntó Broncano, que al no tener respuesta le tuvo que contar la idea que había tenido para confirmar su estado. "Habíamos tenido una idea con Michelle, que como sabíamos que estabas de buena esperanza, habíamos pensado en traer un test de embarazo y que meases", le contó. "Habría sido un planazo", respondió entre risas Jenner.

"Pero... ¿habrías querido? Es que ahora me arrepiento no haberlo hecho", continuó Broncano. "¡Cómo no! ¿Qué te hace pensar lo contrario?", respondió la actriz, que este martes despejaba las dudas en ¡Hola! al asegurar que no sabía el sexo del bebé ni le importaba: "Me da igual, que venga bien".