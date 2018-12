Pintadas falangistas en la sede de Podemos en Cataluña: "Fuera rojos", "cerdos"

La sede de Podem Catalunya ha amanecido este jueves con pintadas falangistas, banderas de España y pegatinas de la Falange, y el partido está tramitando la denuncia con los Mossos d'Esquadra, han explicado fuentes de la formación.

Entre las pintadas se puede ver el yugo y las flechas, mensajes como 'Fuera rojos del barrio. La Falange', 'Cerdos Rojos. La Falange' y una pegatina con teléfonos y direcciones de Twitter de este grupo de ultraderecha.

"Es triste encontrase una sede de la organización política que lucha por una vida mejor, que valga la pena vivirla, con unas pintadas fruto del odio y de no respetar otras propuestas políticas", ha explicado la secretaria general de Podem, Noelia Bail.

La violenta extrema dreta no ens detindrà ni per un instant en el nostre afany de millorar la vida de la gent del nostre país.



Aquest odi ens anima a continuar lluitant per millorar la qualitat de vida i benestar del nostre poble. pic.twitter.com/rgfn73LrE7