Saber y ganar (La 2) fue y sigue siendo la cantera de Los Lobos, el veterano equipo de concursantes de Boom (Antena 3) que hasta este martes estaba compuesto por José, Valentín, Manu y Erundino. Lo estaba porque el primero ha abandonado el programa por motivos personales: este martes se emitió su despedida y este miércoles la audiencia conocerá a un nuevo lobezno.

El nuevo integrante del equipo es Alberto Sanfrutos que, como señala a El HuffPost horas antes de su debut en Boom, no ocupa el puesto de José: "Lo ocupa él en el corazón de sus seguidores. Yo voy a intentar ocupar el mío y que el grupo siga funcionando".

Este nuevo lobo tiene 60 años, nació en Úbeda (Jaén) y ha sido maestro en Torreperogil durante 25 años, hasta que se jubiló este septiembre tras 38 años en la profesión. Sus aficiones son de lo más variadas, como él mismo enumera: "La lectura, viajar, visitar museos, la música, andar... No me aburro".

Según dice, pertenece a la "prehistoria" de Saber y ganar, porque fue concursante en el año de su estreno, 1997: "Hace 21 años estaba saliendo en el programa. He vuelto en alguna celebración, aniversarios... Tienen conmigo una especie de cariño".

RTVE Alberto Sanfrutos, en 'Saber y ganar' el 22 de enero de 1998.

En total ha participado en 62 entregas y en su día se llevó unos nueve millones de pesetas (unos 54.000 euros), un dinero que, "parece tópico, pero fue para tapar agujeros". "Era joven entonces, los niños eran chicos y tenía hipoteca", explica.

Ahora con Los Lobos opta a un pellizco mayor. "Lo explica Juanra en el primer programa en el que participo", aclara sobre cómo se repartirán lo que vayan acumulando. "Las ganancias de José son suyas y a partir de ahora entro a participar". Asegura que "los compañeros no piensan en el bote", sino que, como el Cholo, van "programa a programa", intentando "hacerlo lo mejor posible".

Su última aparición en Saber y ganar fue hace un año y nunca (hasta ahora) había concursado en ningún otro programa. Sin embargo, cuando Los Lobos contactaron con él —han sido ellos mismos quien han podido elegir a quién querían en el equipo—, no pudo resistirse: "Me llamó Erundino. Me dijo que se iba José y que había oportunidad de sustituirlo [...] Ellos tenían idea de que me iba a jubilar pero no sabían bien. Yo los veía muy a gusto desde el sofá de mi casa pero participar en un concurso y más como lo hace esta gente...".

Sanfrutos ya conocía a Manu y a Erundino de los encuentros de antiguos concursantes de Saber y ganar que se organizan anualmente en distintos puntos de España. "Me halagó que me llamaran", reconoce, aunque no ha querido indagar mucho ni en por qué pensaron en él ni en los motivos de la marcha de José. "Ni me han dicho ni a mí me interesa", zanja.

Los pocos programas que ya ha grabado junto a sus compañeros le han permitido hacerse una idea de cómo es cada uno. "Manu es metódico. Valentín es humanidad. Erundino lo veo muy puesto en cuestiones ecologistas y de la naturaleza", resume. Su punto fuerte lo resume con este lema: "Nada humano me es ajeno". "Me interesa prácticamente cualquier tema, enterarme de lo que me rodea. Soy de amplio espectro", añade.

Tiene curiosidad por todo pero admite que no se prepara ni estudia de ninguna manera especial para Boom: "Ellos tienen su sistema, tendré que acoplarme y seguir su manera de enfocar la preparación del programa".

La despedida de Alberto Sanfrutos de Saber y ganar