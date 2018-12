El alegato de una policía que te hará pensar cuando les veas de descanso

En ocasiones hay quien, al ver a una pareja de agentes de policía descansar o tomarse un café, piensa mal y especula con que están eludiendo sus responsabilidades. La agente de policía Jade Hunter ha querido acabar con esa percepción con un desgarrador relato que publicó en su cuenta de Twitter el pasado sábado.

Hunter empieza contando cómo ella y sus compañeros de la localidad de Wakefield (Inglaterra) tuvieron que atender a una niña de tres años con un ataque cardiaco que finalmente falleció. El shock que le provocó la situación le hizo tener que parar y tomarse un tiempo para pensar en lo ocurrido. Por este motivo, ha recordado la fuerza psicológica que tienen que tener los agentes de policía y que esta profesión no solo consiste en "coger a los criminales".

"Trabajos como este son especialmente difíciles de llevar, no puedo imaginar el dolor que tienen que sentir sus padres y hermanos", escribe en la publicación, que acumula 900 Me gusta. "Ser agente de policía no es solo coger a los criminales y hay una parte del trabajo de la que la gente no es consciente".

"La próxima vez que pares en una cafetería o en un local de comida rápida y veas un par de coches de policía, por favor no lo compartas en redes sociales diciendo que nos estamos tomando un descanso para el té o que estamos remoloneando", señala. "No sabéis la situación que acabamos de vivir, a veces necesitamos 10 o 5 minutos para reunir nuestros pensamientos".

Hunter recalca que la seguridad ciudadana es una prioridad para ellos y que después de momentos como el que vivió este fin de semana tienen que seguir con su labor. "También somos humanos, no nos culpéis por tener sentimientos", concluye.