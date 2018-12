Seguramente el nombre Clive Arrindell no te diga nada. Pero si escuchas que es el famoso 'calvo de la Lotería' la cosa ya cambia.

Este actor se hizo muy popular en toda España porque protagonizó desde 1998 y hasta 2005 los famosos anuncios de la Lotería de Navidad. Ahora, aquellos momentos dorados ya quedan muy lejos y ha admitido en una entrevista en El Mundo que atraviesa momentos complicados.

En la conversación, Arrindell, que nació y vivió en Trinidad y Tobago, explica que sus padres murieron casi a la vez y poco después fallecieron dos sobrinos treinteañeros por enfermedades mentales. Él dice que no ha tenido ni hijos ni una pareja duradera.

"Las tragedias de mis sobrinos han sido terribles, llevo muy mala racha, con todo ello tampoco me sale trabajo,no estoy en mi mejor momento aunque tengo buena salud y no siento los 68 años que me marca el calendario", explica a El Mundo.

Pese a no tener hijos, Arrindell asegura que ha tenido parejas, entre ellas una mujer de Gijón que conoció durante el rodaje de uno de los anuncios de la Lotería. Pero ninguna relación llegó a fructificar.

"Yo soy tóxico para las relaciones de pareja, he tenido muchas novias y no me duran, de más joven las tenía porque me gustaba mucho el sexo, con la edad eso ha ido amainando y ahora casi me alegro de no haber tenido hijos ni creado familia directa", asegura.

Al margen de las cuestiones más personales, el 'calvo de la Lotería' también cuenta que cuando se presentó a las pruebas para el anuncio se había rapado la cabeza para un trabajo que hacía en el teatro y que esa fue la clave de su éxito: "Wra el único calvo en las pruebas, así que destacaba".