Moreno anuncia un acuerdo "programático" con Ciudadanos en Andalucía

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que su partido ha cerrado un acuerdo programático con Ciudadanos (Cs) de cara a los 100 primeros días de gobierno, consistente en 20 medidas para llevar a cabo en los 15 primeros Consejos de Gobierno.

Se trata, según ha apuntado Moreno durante su intervención ante la Junta Directiva de NNGG-A, de "un paso no definitivo, pero muy importante para lograr un gran acuerdo" con la formación naranja de cara a la formación del nuevo gobierno en Andalucía.

El líder del PP andaluz ha indicado que, "de manera inmediata y sin perder ni un minuto", comenzará la negociación para la conformación de la Mesa del Parlamento y la investidura. "Vamos por el buen camino para hacer un gran gobierno en Andalucía", ha afirmado. Desde Ciudadanos, Juan Marín, ha confirmado posteriormente este pacto.

🔵 #ÚLTIMAHORA@JuanMa_Moreno



"Puedo anunciar que hemos llegado a un acuerdo programático con Ciudadanos, un paso muy importante para que la gran noticia del cambio llegue muy pronto a todos los hogares de #Andalucía."#GarantíaDeCambiopic.twitter.com/85RE9i5jCp — Seluded Martín (@seluded_martin) 21 de diciembre de 2018

Los 'populares' consideran que antes del día 27, fecha en la que se constituye el Parlamento, además del acuerdo programático, tiene que estar cerrada la composición de la Mesa, en la que no ponen impedimentos para que Vox entre, y la investidura. "Si no hay acuerdo sobre estas tres patas, no habrá acuerdo", garantizan fuentes del PP.

El líder del PP andaluz ha indicado que, "de manera inmediata y sin perder ni un minuto", comenzará la negociación para la conformación de la Mesa del Parlamento y la investidura. "Entramos ahora en otra fase claramente decisoria, que pueda abrir definitivamente la puerta al cambio en Andalucía", ha apuntado.

Tras mostrarse convencido de que se va en buen camino para hacer un gran gobierno en Andalucía, el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta ha vuelto a reclamar "celeridad y responsabilidad" en las negociaciones, argumentando que 'no hay excusas para limitar el tiempo del cambio'.

"Los ciudadanos nos piden que aceleremos los procedimientos y que el cambio llegue cuanto antes y no podemos decepcionarles", ha indicado Moreno, quien ha querido dejar claro que su formación está "a disposición" para negociar cualquier día, incluso en la mañana del día de Navidad, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del 27.

Las medidas a adoptar

En los primeros cien días se llevarán a cabo, entre otras, medidas para la eliminación de los aforamientos y para crear la comisión de investigación sobre la Fundación andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), según ha informado Juan Marín.

Además, se pondrá en marcha una ley de despolitización de la administración pública, la ampliación de la tarifa plana para los autónomos, una nueva bajada del IRPF, la certificación de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y un plan de choque inmediato para la mejora de la sanidad y programas específicos de esfuerzo educativo para los estudiantes.

Se trata, según Marín, de medidas de regeneración democrática "que el PSOE no quería" y para acabar con la corrupción, en las que ha incluido "cerrar chiringuitos políticos, despolitizar la sanidad y mejorar la educación".

El pacto programático de ambos partidos da paso a la siguiente fase de la negociación -que ya está en marcha- para configurar la Mesa del Parlamento andaluz y para pactar la investidura.