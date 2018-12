Reprimir los antojos navideños puede ser MUY contraproducente

skynesher via Getty Images

"Recuerda que un banquete no va a hacer que tu cuerpo se ajuste o se desajuste", señala Joy Jacobs , especialista en trastornos alimentarios y profesora asistente en la Facultad de Medicina de San Diego de la Universidad de California.

Es importante recordar que por ponerte las botas en Navidad no vas a destrozarte la salud.

"Vivimos en un mundo en el que se nos dice 'come esto' y 'no comas eso', se nos dice que debemos etiquetar la comida como 'buena' o 'mala' y establecer reglas estrictas para nosotros mismos", resume Amy Chadwick, naturópata licenciada de Four Moons Spa. También asegura que la idea de comer puede desencadenar "aversión, vergüenza, autocastigo, miedo y tensión en las festividades en las que se comparte comida".

Relacionarse así con los alimentos puede llevar a situaciones desfavorables si no se aborda a tiempo, según advierte la nutricionista Autumn Bates.

"Cuando te estresas por un trozo de la tarta de manzana casera que hace tu abuela todos los años (porque quieres comer, pero también piensas que no es un alimento 'adecuado' o 'sano'), provocas una reacción hormonal en tu organismo", explica. La percepción negativa de las comidas navideñas como 'malas' dispara los niveles de cortisol (la hormona del estrés), lo que causa problemas de salud con el tiempo, incluida la ganancia involuntaria de peso.

Permitirte algún antojo puede ayudarte a alcanzar tus objetivos