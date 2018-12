José Manuel Parada en 'Viva la vida': "Carmen Sevilla no era tan buenecita"

El estado de salud de Carmen Sevilla ha empeorado en las últimas semanas —padece Alzheimer desde hace varios años— y en estos días sus amigos y conocidos la están recordando en televisión.

Este sábado, José Manuel Parada y Moncho Ferrer (amigo de la artista) han estado en Viva la vida (Telecinco) contando algunas anécdotas de sus años de juventud.

Tanto los invitados como los colaboradores alabaron la figura de Carmen Sevilla, incluido Parada, que señaló que la artista había destacado en una época en la que era muy difícil hacerlo por la competencia de actrices que había, como Sara Montiel o Paquita Rico.

El amigo íntimo de Carmen Sevilla fue más allá. "Ha sido buena, es buena, generosa, espléndida, daba mucho y no te pedía nunca intereses", dijo Ferrer.

Sin embargo, Parada le interrumpió: "Bueno, bueno... Tú hablas como amigo, pero no eres objetivo. Es la opinión que tú tienes de Carmen, pero hay otra gente que conoce a Carmen y no tiene esa opinión. Yo la he perdonado, ¡pero tan buenecita no es Carmen Sevilla!".

Ante las protestas de los colaboradores, Parada continuó su argumento: "Ha hecho muchas golferías a mucha gente. Ella sabía muy bien lo que le convenía y lo que no... Me parece bien que diga 'qué buena, qué buena...' Pero cuando uno está en la profesión tantos años pues tiene enfrentamientos, amigos y enemigos. Y ella sabía muy bien cuando había una cámara delante y hacer la cosita esa de 'qué buena soy', ¡pero no es verdad!".

Según Parada, Carmen Sevilla se llevaba mal con algunas compañeras a las que luego llamaba hermanas. "Pero yo la he llamado para trabajar con alguna gente y ella decía: 'Yo con esa no trabajo que no tiene mi categoría...", contó.

Parada contó que arregló su enfado con ella —le sustituyó como presentador de Cine de Barrio y ella se lo negó hasta el último momento— y que le deseaba lo mejor: "Ya está perdonado, de verdad, pero no podéis decir que todo lo hacía por bondad porque no es cierto".