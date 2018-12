"Cuento chino": el tuit de Évole que hace temblar Twitter por el 'palo' descomunal que le suelta a los bancos en España

El periodista Jordi Évole ha querido cerrar el año de su programa Salvados —en laSexta— con Banca Navidad, una adaptación del Cuento de Navidad de Charles Dickens en la que ha repasado el protagonismo que ha tenido el sector bancario durante la última década en España.

De este modo, el periodista ha repasado los hitos de la banca, desde el comienzo de la crisis en 2008, con bajada de impuestos a la banca incluida por parte del Zapatero, hasta la decisión de hace unas semanas de que el impuesto de las hipotecas deben pagarlo los clientes han pasado muchos, los bancos han tenido un gran protagonismo a lo largo de la última década.

En este contexto, Évole ha contado en su Salvados con el exdirector de una oficina bancaria que ha relatado las presiones que recibió para colocar productos bancarios perjudiciales para sus clientes, como las preferentes; con un cliente que ha llevado a la justicia las cláusulas de su hipoteca; a los vecinos de un pueblo que tienen que recorrer un mínimo de 25 kilómetros para llegar a un cajero o al economista José Moisés Martín, quien ha denunciado que los bancos tienen una relación "demasiado estrecha"con los gobiernos y eso les permite conseguir ventajas que no deberían darse.

En este último punto, Évole ha publicado un tuit en el que resume, con muy pocas palabras, las falsedades y "cuentos chinos" que los políticos contaron en plena crisis para justificar el trato que le dieron a los bancos, por ejemplo, con el rescate que el expresidente Rajoy negó:

"No es un rescate. Es un crédito a la banca que va a devolver la propia banca", afirmó el por entonces líder del Ejecutivo.

"El coste del rescate fue de 60 mil millones. Hemos recuperado cuatro mil. Con suerte recuperaremos nueve mil más", explicó el economista José Moisés Martín":

El mensaje de Évole, muy aplaudido en la red social —tiene cerca de 2.000 'me gusta'—, ha abierto un intenso debate con más de un centenar de comentarios:

Cuento chino? NO! Cuento español, en Italia no han tenido valor de escribirlo #EstafaBancoPopular

son todos iguales. Zapatero, no estamos en crisis pedro sanchez, es una rebelión y un golpe de Estado El presidente okupa, no hay rebelion cada uno barre para sus intereses y al pueblo que les den

si yo no devuelvo mi crédito, me embargan. Bueno, es más, si no soy solvente, ni me lo dan. Las dos Españas