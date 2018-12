Jamie Dornan confiesa el "sufrimiento" que le ha provocado 'Cincuenta sombras de Grey'

Los cines han proyectado este año con gran éxito el desenlace de Cincuenta sombras de Grey (Cincuenta sombras liberadas). Sin embargo, entre tanto récord de taquilla, no todo han sido alegrías. El protagonista de la trilogía, Jamie Dornan, ha revelado en declaraciones recogidas por Deadline que está pagando las consecuencias de participar en el rodaje de la saga.

El actor ha confesado que no le hace ninguna gracia que lo reconozcan como Christian Grey en lugar de como Jamie Dornan, y que le parece un mal augurio e incluso le provoca sufrimiento. "A veces sufro con eso. Puede que tenga que estar luchando con eso durante el resto de mi carrera. Espero que no. Solo quiero seguir intentando mejorar y superarme", ha explicado.

Estas últimas declaraciones refuerzan lo que Dornan confesó a finales de noviembre: "No pienso volver a aceptar un trabajo que genere tanta atención y escrutinio de la opinión pública sobre mí".

Este 2018 el irlandés protagonizó A Private War, la película que ha conseguido dos nominaciones a los Globos de Oro y en la que Dornan interpreta a Paul Conroy, el fotógrafo que que cubrió la guerra en Siria junto a Marie Colvan.

