El actor de 'Hola, soy Edu' cuenta en 'Sálvame' que sufrió 'bullying' tras el anuncio

Hace 20 Navidades toda España se felicitó las fiestas con el pegadizo "Hola, soy Edu", popularizado a partir de un anuncio de Airtel. Ese spot en el que un niño se colgaba del teléfono durante horas lo protagonizaba Enrique Espinosa, que entonces tenía siete años.

Dos décadas después ha visitado Sálvame (Telecinco), donde este miércoles contó la cara menos amable de la fama que le sobrevino.

"El anuncio cogió tanto protagonismo, ese personaje... no se estaba preparado para ello, fue difícil de gestionar", reconoció mientras charlaba con la presentadora Paz Padilla. "En esa época no existían los influencers, no existía internet, sólo había cinco canales... digamos que la televisión estaba para unos pocos que estaban preparados, tenían sus managers, lo sabían gestionar", recalcó.

"Tú haces un anuncio, empiezas a ser muy famoso, pero sigues con tu vida normal [...] Realmente tú no te esperas ese impacto", siguió contando.

Padilla mientras intentó conducir la conversación hacia algo que Espinosa le había contado antes: que había sufrido bullying por su fama. "¿Te insultaban? ¿Qué te hacían?", le preguntó.

"Sí, me insultaban y bueno, llegaban incluso al contacto físico", reconoció el actor, que hoy en día se dedica al marketing digital.

Espinosa dejó una última reflexión acerca del acoso: "No sé si era envidia, una forma de jugar o una cosa de niños pero sí que realmente de lo que me he dado cuenta es de que las personas que sufren bullying no tienen ningún motivo por el que lo sufren. No existe nadie diferente, todo el mundo tiene que estar integrado". Puedes ver el momento completo aquí.