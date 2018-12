El alegato de la hija de Paz Padilla a favor de ir sin sujetador

Anna Ferrer Padilla, youtuber e hija de la conocida presentadora de Sálvame (Telecinco) Paz Padilla, se ha confesado en su última publicación de Instagram, en la que se ha marcado todo un alegato en favor de ir sin sujetador.

Padilla, de 21 años, asegura que lleva "muchos meses" sin usar esta prenda —y como ejemplo acompaña su texto con una fotografía suya en la que se aprecia que no la lleva—. "¿Y sabéis qué? Me siento muchíiiiiiisimo mejor. No sé muy bien por qué pero más allá de estar mil veces más cómoda, me hace sentir libre y feliz", escribe.

La youtuber asegura que sólo se pone sujetador de cuando en cuando y el hecho de ir sin él le ha supuesto "estar mucho más a gusto" con su cuerpo y "mil veces más segura".

"No pretendo deciros que dejéis de usarlo ni mucho menos, pero quizás no os lo habíais planteado nunca y puede que os incite ahora un poco", sugiere a sus seguidoras.

En un día su reflexión supera los 16.700 me gusta y los 200 comentarios, algunos como éstos: