Va a desayunar a su bar de confianza y la forma en la que la reciben nada más entrar enamora

En el corazón de la vida cotidiana de la ciudad, Caterina, conocida en las redes sociales como @artedelvivere, ha compartido un momento personal que resuena con la calidez de la familiaridad y la comunidad.

"Me han sacado sangre…he ido a mi bar de confianza he entrado por la puerta y me han dicho 'Caterina, ¿lo de siempre?' He asentido y me he sentado…otro día más galopando a lomos de la vida…me siento indestructible para afrontar el estudio", escribió en un tuit que ahora cuenta con más de 10.000 reproducciones.

La publicación se acompaña de una imagen que captura la esencia de su rutina matutina: una tostada con tomate y jamón, acompañada de un café con leche y un zumo, elementos que componen su armadura para el día a día.

La resonancia de su experiencia se refleja en la respuesta de Pablo, otro usuario, quien anhela la simplicidad de ser reconocido en su bar favorito. Caterina, con humildad, atribuye este trato familiar a las acciones de su madre, quien ha tejido la narrativa de su hija en la trama del vecindario.

"Me encantaría decir que esto ha sido fruto de mi esfuerzo, pero no. Ha sido mi madre (le habla a todo el barrio de mí)… soy 'la hija de'", respondió a Pablo.

Este intercambio destaca la importancia de las conexiones humanas y cómo, a veces, somos conocidos no solo por nuestras propias historias, sino también por las que otros comparten sobre nosotros.