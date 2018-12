Muere a los 26 años una periodista de Fox News tras sufrir una enfermedad fulminante

La periodista Bre Payton, colaboradora habitual de Fox News y otros medios de comunicación estadounidenses, ha muerto este viernes a los 26 años tras una enfermedad repentina y fulminante.

La noticia ha cogido a todo el mundo por sorpresa porque dos días antes, Payton había estado en un programa de televisión sin mostrar ningún signo de estar enferma.

Algunos de sus compañeros y amigos de profesión dieron la voz de alarma el viernes por la mañana en redes sociales, pidiendo a sus seguidores que rezasen por su estado de salud, porque estaba "luchando contra un diagnóstico médico horrible y repentino".

Horas después, Ben Domenech, daba la noticia de su muerte: "Ha pasado. Estamos devastados".

Bre has passed. We are devastated. Last we saw her, she was her funny, smart, vivacious self. Now lost to us so suddenly. pic.twitter.com/2qJ624A4Dl — Ben Domenech (@bdomenech) 28 de diciembre de 2018

Según la información publicada por Fox News, Payton tenía su sede en Washington, pero esta semana había viajado a California para presentar un programa.

La periodista pidió el miércoles a sus seguidores que sintonizasen la cadena para verla, algo que solía hacer cuando intervenía en televisión.

If you tune in to @OANN RIGHT NOW you can watch me host "Tipping Point" for @Liz_Wheeler. — Bre Payton (@Bre_payton) 27 de diciembre de 2018

Tune in to @OANN tonight at 9 pm ET where I'll be filling in as guest host for @Liz_Wheeler on Tipping Point! pic.twitter.com/VcWopg6q4J — Bre Payton (@Bre_payton) 7 de diciembre de 2018

A la mañana siguiente (jueves), según la web CaringBridge, una amiga suya entró en su habitación y la encontró inconsciente y sin apenas respirar. Llamó a emergencias, la llevaron al hospital y una vez allí la ingresaron en la UCI, la sedaron e intubaron. "Después de una tomografía computarizada y horas de pruebas, los médicos determinaron que tenía gripe A (H1N1) y posiblemente meningitis", afirma la web.