El año se está acabando y es hora de hacer balance. Toñi Moreno ha compartido con sus seguidores de Instagram una profunda reflexión en la que valora todo lo que ha aprendido este 2018, marcado para ella por haber dejado de presentar Viva la vida (Telecinco). Y ha acompañado sus palabras con la etiqueta "soñar es de valientes".

"El 2018 me enseñó que es apasionante salir de la zona de confort... que aprendes si cada cambio lo vives como una oportunidad, y que solo sabes lo que eres capaz de hacer, cuando te ves en la situación de tener que hacerlo", ha escrito junto a una foto suya en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa, el programa que ahora presenta en Cuatro.

Moreno ha asegurado que para ella este ha sido un año de aprendizaje en el que "he soñado mucho, he amado más y he echado de menos a mi padre cada día que pasaba". Y también ha aprovechado para dar las gracias a sus seguidores de las redes sociales: "Porque me habéis hecho mejor persona con vuestras opiniones, y vuestras críticas. ¡Sois la hostia!".