Lo que Cristina Pedroche quiere que se recuerde de su vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche dio las Campanadas (y la campanada) otro año más en Antena 3. La colaboradora de Zapeando (laSexta) causó gran revuelo con el diseño floral, inspirado en Yves Saint Laurent, que lució en la última noche del año en la Península. Para el fin de año canario tenía otro look elegido.

De ese bikini vestido se ha escrito de todo en los últimos dos días, aunque hay un detalle que pasó desapercibido para la mayoría. El estilismo, para el que contó una vez más con el asesoramiento de Josie, tenía un mensaje ecologista.

"El vestido es una oda a la naturaleza, como una ninfa de los bosques", dijo este miércoles en Zapeando, donde han dedicado buena parte de la emisión al citado vestido y a su mensaje de las Campanadas.

"Lo que tenía claro es que quería decir que lo importante es reciclar y cuidar el planeta. Es el único que tenemos", dijo al explicar este look, del que como a Josie le resbalan los comentarios de la gente. Ya tienen callo.

En el programa también confesó que el vestido de más de 250 floras no iba a contar en un principio con la cola de tul y que la idea inicial era que también la capa rosa en la que se envolvió antes de las uvas fuese de vidrio reciclado. Pero como pesa mucho, se decidió que fuese solo la flor y los sandalias.

De eso habló también en Instagram, donde compartió el vídeo del discurso que pronunció antes de las uvas y que le "gustaría que viera todo el mundo". Un discurso en el que mezcló feminismo y ecologismo.

"Deseo que en 2019 la clase política y las empresas trabajen para reducir la contaminación, las emisiones de CO2, la deforestación y los plásticos que inundan nuestros plásticos y los océanos. Todo esto hace que se hayan extinguido especies animales. Si no queremos ser la próxima especie que desaparezca, pensemos qué mundo le queremos dejar a nuestras hijas e hijos. Tenemos que ser conscientes de que no existe otro planeta al que mudarnos. Hagamos un planeta mejor, más habitable, con mares y bosques sanos. Bosques por los que correr libres y seguras. Hablo como corredora y como mujer. Que llevemos zapatos de cristal no significa que seamos cenicientas, que nos pongamos las zapatillas y salgamos a correr solas no significa que no sepamos que vamos a volver sanas y salvas. Basta ya de crear una sociedad de miedo y de terror. Yo no podía callar hoy. Por las mujeres que ya no podrán alzar su voz en este año que comienza".