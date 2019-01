Iberdrola y Nissan se alían para impulsar el coche eléctrico en España

La movilidad cambia a un ritmo vertiginoso y nadie se quiere rezagado. La compañía eléctrica vasca Iberdrola y el fabricante japonés de coches Nissan preparan un acuerdo para impulsar el vehículo eléctrico, según ha avanzado El Confidencial.

La colaboración entre ambas empresas pretende fomentar dos tipos de proyectos:

Basados en la tecnología V2G: vehículo conectado a la red de distribución.

Recarga inteligente de vehículos (smart charging).

El acuerdo entre ambas empresas ha nacido en España, pero se extenderá a otros países donde Iberdrola también es distribuidor eléctrico, como ocurre con Reino Unido (Scottish Power), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia).

La colaboración pretende conseguir que las redes eléctricas de Iberdrola sirvan de soporte de carga para los coches eléctricos.

Además, la tecnología V2G permite una comunicación entre la red eléctrica y el coche. Permite revertir la electricidad que almacena el automóvil a la red.

Bloomberg via Getty Images A badge sits near the tail light of a Nissan Motor Co. Leaf electric vehicle on display during a reveal event in Los Angeles, California, U.S., on Tuesday, Nov. 27, 2018. Carlos Ghosn was dismissed as Nissan Motor chairman three days after his arrest on allegations of financial misconduct, marking a stunning fall from grace for an executive who had gained a cult-like status leading a global car alliance. Photographer: Dania Maxwell/Bloomberg via Getty Images

Ambas compañías pretende con esta alianza impulsar la movilidad sin emisiones contaminantes. El modelo Nissan Leaf es el coche 100% eléctrico más vendido del mundo. La compañía japonesa vendió 1.261 unidades de este modelo en España en 2018.

La segunda generación de este vehículo se lanzó a finales de 2017. Tiene un motor con una potencia de 110 KW o 150 CV, una batería de 40 kwh y una autonomía de 270 kilómetros, según la homologación WLTP. El precio inicial de este coche es de 31.300 euros, según la la página de Nissan.

Una inversión de 16.000 millones

La compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán prevé invertir 32.000 millones de euros entre 2018 y 2022, según su plan estratégico. La mitad de esta inversión (16.000 millones) se destinará a la actividad de redes: digitalización de la red, expansión de la plataforma tecnológica y mejora de la calidad de suministro.

Iberdrola prevé invertir 32.000 millones de euros entre 2018 y 2022 — EFE Economía (@EFEeconomia) 21 de febrero de 2018

50.000 puntos de recarga en España y Reino Unido

El plan de movilidad sostenible de lberdrola prevé la instalación de 25.000 puntos de recarga en España y otros 25.000 Reino Unido.

La compañía quiere desplegar una red de estaciones de recarga rápida (carga de la batería entre 20 y 30 minutos), súper rápida y ultra rápida (5 y 10 minutos), que estarán instaladas cada 100 kilómetros en las principales autovías y corredores de España entre 2018 y 2019.

El despliegue pretende cubrir las 6 autopistas principales que parten de Madrid y los 3 principales corredores transversales -Mediterráneo, Cantábrico y Ruta de la Plata-. Además pretende que haya puntos de recarga de Iberdrola en todas las capitales de provincia

Iberdrola firmó un acuerdo con Ikea en noviembre para instalar más de 50 puntos de recarga de vehículo eléctrico y suministra energía 100% renovable a las tiendas, los centros logísticos y los edificios corporativos de la cadena de muebles sueca en España en 2019.