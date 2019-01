Probablemente lo hayas oído ya y, si no lo has oído todavía, lo oirás en los próximos días. Sensación de vivir vuelve. 19 años después de la emisión del primer capítulo, los productores preparan el regreso de la serie aunque no de la forma que esperabas. No será una serie, será un falso documental.

Después de muchos meses de rumores (todo empezó en marzo con una publicación de Tori Spelling en Instagram) y muchas elucubraciones sobre este viaje al pasado, el medio especializado TVLine reveló este miércoles los primeros detalles de la producción en la que estará involucrada la mayor parte del reparto original, aunque algunos todavía están en negociaciones.

Esto es lo que se sabe por el momento del regreso:

1. El proyecto todavía no tiene título.

2. Se trata de un falso documental de una hora.

3. Los integrantes del elenco de 90210 que ya se han confirmado son Jennie Garth (Kelly), Jason Priestley (Brandon), Tori Spelling (Donna), Ian Ziering (Steve), Brian Austin Green (David) y Gabrielle Carteris (Andrea).

4. Esto dejaría fuera a Shannen Doherty (Brenda) y a Luke Perry (Dylan), que sí apareció en una de las pocas fotos que se han visto del reboot.

5. Mike Chessler y Chris Alberghini, que trabajaron como guionistas en Sensación de vivir: La nueva generación (el regreso de 2012-2013), serán guionistas y productores ejecutivos.

6. Aún se desconoce dónde se emitirá el regreso, pero varias cadenas y plataformas de contenidos en streaming se han mostrado interesados por el documental.