El trabajo en el que Meghan Markle será la sucesora de la reina Isabel II

Meghan Markle será la sucesora de la reina Isabel II como patrona real del Teatro Nacional Británico, según ha publicado la edición de Estados Unidos de Vanity Fair. Según apunta la revista, el anuncio se hará oficial en los próximos días y la monarca de Reino Unido habría decidido darle este patronato por su vinculación al mundo de la interpretación.

Además, la elección de la duquesa de Sussex como heredera del patronato sería una forma con la que la Casa Real británica querría acabar con los rumores que apuntan la mala relación entre la reina y la esposa del príncipe Enrique.

Meghan Markle ha confesado recientemente que echa de menos el mundo de la interpretación y gracias al trabajo que ha heredado podrá seguir conectada de alguna forma a él. Mientras tanto, su agenda sigue vinculada a otros compromisos.

The Duke and Duchess of Sussex will visit Birkenhead on Monday 14th January.



Their Royal Highnesses will visit a number of local organisations that support and empower groups within the local community, including @TomorrowsWomen and @TheHiveYZ. pic.twitter.com/hC3Q5uK25n