A pesar de que la supuesta relación de Makoke con Brad Pitt parecía haber cruzado el charco, parece que el actor no está tan pendiente de lo que se dice en Sálvame(Telecinco) como el programa creía. Hace unos días, Sálvame aseguraba que la agencia de representación de Pitt se había puesto en contacto con ellos para que Makoke no siguiera hablando del tema, sin embargo un perito informático ha asegurado este martes en Telecinco que el email no ha sido enviado por la agencia.

El correo de los supuestos representantes pedía a la exmujer de Kiko Matamoros que rectificara, después de que afirmara que tuvo una relación hace años con Brad Pitt. Incluso Belén Esteban afirmó hace unos días en directo que la historia de la que se estaba hablando podría afectar al actor en su lucha judicial con Angelina Jolie por la custodia de sus hijos "porque en Estados Unidos no es igual que en España".

¿Quién estará detrás de los falsos correos que exigen a Makoke desmentir lo de Brad? Investigaremos su procedencia... #brakokepic.twitter.com/EJjbuMvLan — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 8 de enero de 2019

Sin embargo, parece que en casa del actor no se ve Sálvame, porque finalmente el programa ha comprobado que realmente no el remitente del correo no era la agencia del actor. Paz Padilla ha resaltado que se trata de "una suplantación de identidad". De hecho, la presentadora ha pedido al programa que consiga el teléfono de Brad Pitt.