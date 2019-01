Twitter rescata una incómoda entrevista a Sofía Vergara que hoy sería inaceptable

Han tenido que pasar nueve años para que la gente se eche las manos a la cabeza ante el desagradable (y sexista) episodio que Sofía Vergara vivió en el programa The Tonight Show(NBC) de Jay Leno con el presentador Gordon Ramsay.

El usuario Jason Bolaños lo rescató hace un par de días en Twitter y ahora nadie puede entender qué se le pasó a Ramsay por la cabeza para actuar con semejante descaro.

Sofia Vergara didn't deserve to be treated like this. This is very very uncomfortable. pic.twitter.com/5xgxLLFZ8R — Jason Bolaños (@JBinAV) 6 de enero de 2019

Sofía Vergara no se merecía ser tratada así. Esto es muy, muy incómodo.

Ramsay, invitado al programa junto con Vergara, empezó haciendo comentarios sobre el cuerpo de la actriz y sobre su comportamiento en la intimidad.

"Sólo chillas así en la cama, ¿no?", le dice. "¡Oye, pero este tipo no me respeta!", exclama en español la actriz. Sin embargo, él, no contento con eso, le da una palmadita en la cadera, a lo que ella responde: "No touching". Y todo ante la atenta mirada del conductor del programa... y de los gritos del público.

Por suerte, parece que ahora la sociedad está más despierta, y en redes han criticado duramente la actuación de Ramsay: