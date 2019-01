Alfonso Alonso (PP): "A Vox le falta un hervor"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha opinado hoy que a Vox le "falta un hervor" porque le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política, y ha expresado su "máxima confianza" en la negociación que llevan a cabo los populares sobre el Gobierno de Andalucía.

Alonso ha analizado durante una rueda de prensa en Vitoria el papel que está jugando Vox en las conversaciones para un posible apoyo a la investidura como presidente de Andalucía del candidato del PP, Juanma Moreno.

Ha dejado claro que no va a "gastar saliva" en analizar las 19 medidas que el partido de extrema derecha planteó ayer al Partido Popular porque "no tienen ni pies de cabeza" y no son serias, y ha insistido en que "no se puede flaquear" en el esfuerzo y protección de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista.