Cuarto Milenio (Cuatro) no es el único programa en el que se cuentan fenómenos paranormales. Este martes en La Resistencia (#0 de Movistar +) también se narró una anécdota cercana a lo sobrenatural.

Carolina —una joven entre el público del programa de David Broncano y ha intervenido en algunas emisiones— relató una experiencia que vivió con unos amigos en un pueblo de Madrid cuando se encontraban de convivencia. Según contó, ella y sus amigos hicieron dos grupos para asustarse los unos a los otros y, en esa situación de tensión, escucharon un ruido. La cuenta de Twitter del programa ha compartido el vídeo de la intervención y alcanza cerca de 4.000 Me gusta en 19 horas.

Si un día pruebo las setas, quiero que sean las que consume esta chica. pic.twitter.com/S18FZHJIdw — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 8 de enero de 2019

"Estábamos escuchando música en mi móvil, que está roto, fui a apagarla y no se apagaba", detalló. Carolina señaló que después de eso, apagó y encendió el teléfono y fue entonces cuando ocurrió el fenómeno místico.

"Cuando se está apagando, se enciende la pantalla y sale una luz, pues esa imagen [donde suele aparecer la marca del teléfono] era la Virgen María", añadió. La anécdota dejó perplejo al presentador: "Me estoy agobiando de tanta información".

"Me puse a llorar y mis compañeros pensaban que les estaba gastando una broma a ellos", dijo Carolina. "¿Te pusiste a llorar porque eres muy creyente?", bromeó Broncano. La joven le aclaró que no, que simplemente estaba asustada.

Pero todavía quedaba el desenlace de la historia. "Lo que pasó es que la canción que se puso sola en Spotify era una de Rosalía y en la foto parece la Virgen María", concluyó, lo que dejó a Broncano sin palabras. "Me ha superado esta muchacha, me ha desmontado todo", añadió el presentador, que bromeó con que no es la única persona que ha confundido a la cantante de Malamente con la figura religiosa.

Esta es la portada del disco de la catalana El Mal Querer, diseñada por el artista Filip Custic, al que se refería la joven.