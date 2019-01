María Villar fue una de las grandes protagonistas de Operación Triunfo 2018 (TVE), y no sólo por lo referente a sus dotes musicales. La extriunfita fue el centro de muchas conversaciones después de que su novio, Pablo Amores, dijera en directo que lo primero que iban a hacer cuando María saliera de la Academia sería "follar".

María ha salido varias veces en defensa de su novio después del revuelo generado, y confesó que, efectivamente, cumplió el pronóstico de Pablo Amores. "Fui a la habitación, vacié la maleta, charlé un poco con Pablo y luego follamos", explicó en Vodafone Yu, en Los 40.

La extriunfita ha vuelto ha hablar del tema, esta vez en una entrevista en Shangay. "Lo flipé, porque para mí vino Pablo, me comió la boca y me dijo que íbamos a follar, algo de lo más normal entre nosotros. Pero de repente salí y vi todo lo que se había liado, y me costó entenderlo", ha confesado. Además, añade que si Pablo hubiese utilizado otras palabras, como "hacer el amor", no se habría generado tal polémica. "Nosotros no somos así", apunta.

"Todo vale para decir que no soy tan feminista", ha explicado respecto a quienes han puesto en duda que lo sea por las palabras de su novio: "Si alguien me hubiera preguntado a mí acerca de las palabras de Pablo habría dicho que eso es lo feminista. Poder decir que voy a follar es feminista. Yo también he tenido muchas discusiones con gente feminista que no lo ve igual que yo, y es súper válido. Pero en esta ocasión las discusiones no las estaba teniendo con gente feminista, sino con personas que me estaban dando argumentos machistas para decirme que mi novio era machista y yo no era feminista".