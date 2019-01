"Nunca más trabajaré con él": Lady Gaga, sobre las acusaciones de abuso sexual de R. Kelly

Lady Gaga ha hablado por primera vez sobre las acusaciones de abusos sexuales al rapero R. Kelly, con el que colaboró n 2013 en la canción Do What U Wantde su disco Artpop. El rapero se ha enfrentado a varios juicios por abusos sexuales y pornografía infantil desde 2002 y la primera semana de enero volvió a estar de actualidad con el estreno documental Surviving R. Kelly. En él varias mujeres y artistas —entre ellos, el músico John Legend— hablaban sobre las situaciones violentas que habían vivido con él.

También se hizo público un listado de cantantes que se habían negado a hablar y entre ellos se encontraba Lady Gaga, con la que incluso interpretó en directo su tema conjunto en los American Music Awards de ese mismo año.

La intérprete de Born this way se ha pronunciado sobre la polémica este jueves y ha publicado un comunicado en Twitter "en nombre de toda persona que haya sufrido abusos sexuales". En su texto, Gaga recuerda que fue violada cuando tenía 19 años.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

"Estoy del lado de estas mujeres al 1000%, las creo, sé que están sufriendo y que les duele, y siento la fuerte convicción de que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio", comienza diciendo la cantante, que califica de "horrible" e "indefendible" las acusaciones a R. Kelly.

"Como víctima de una violación que soy, hice tanto la canción como el vídeo en un momento oscuro de mi vida. Mi intención era crear algo desafiante y provocativo porque estaba enfadada y aún no había procesado el trauma que había sufrido en mi vida", añade la actriz y cantante, ganadora del Globo de Oro a Mejor canción original en 2019 por Shallow en Ha nacido una estrella.

"La canción se llama Haz lo que quieras (con mi cuerpo), creo que está claro lo explícitamente errado que estaba mi entendimiento en ese momento", señala.

Hasta que no te ocurre a ti, no sabes cómo te sientes"

La cantante confiesa que se arrepiente de sus actos y no solo de la colaboración musical, sino también de cómo gestionó su trauma tras los abusos que sufrió: "Si pudiera volver y tener una charla con mi yo más joven le diría que se sometiera a la terapia que he hecho desde entonces, para poder entender el confuso estado postraumático en el que me encontraba, o —si la terapia no fuera una posibilidad para mí o cualquiera en mi situación— buscar ayuda para hablar abierta y honestamente sobre lo que habíamos sufrido".

"No puedo volver atrás, pero puedo ir hacia adelante y apoyar a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas, que son víctimas de violaciones", detalla la cantante que llegó a defender a Kelly en 2013 en una rueda de prensa en Japón cuando él se enfrentaba a un juicio por pornografía infantil.

Gaga concluye su alegato con un mensaje feminista y confiesa que está tratando de borrar su colaboración de las plataformas de streaming. De hecho, Spotify eliminó todas las canciones de R. Kelly en solitario hace dos semanas. "Hasta que no te ocurre a ti, no sabes cómo te sientes. Pero sé cómo me siento ahora. Estoy intentando eliminar esta canción de iTunes y otras plataformas y nunca más trabajaré con él. Lo siento, tanto por mi paupérrimo juicio cuando fui joven, como por no hablar de ello antes. Os quiero", añade.