España se mantiene como una "democracia plena" según el Democracy Index 2018 de The Economist. Este ránking, elaborado por la división de Inteligencia de este medio británico, coloca otro año más al país ibérico en el puesto 19 de 165, con una calificación de 8,08 sobre 10.

Solo hay 20 democracias plenas en el mundo y España es una de ellas y, según se recoge en el estudio, la calidad democrática nacional supera a la de otros países comunitarios como Francia, Bélgica, Italia o Portugal.

