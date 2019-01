Matan a tiros al rapero y activista LGTBI Kevin Fret, de 24 años

El rapero y activista LGTBI Kevin Fret ha muerto este jueves a los 24 años tras ser tiroteado en la ciudad de San Juan (Puerto Rico). El músico era el primer cantante de trap abiertamente gay de Latinoamérica.

Según informó la Policía a la BBC, recibió hasta ocho disparos mientras conducía una moto por el barrio de Santurce de la capital puertorriqueña en torno a las 5:30 de la madrugada del jueves 10 de enero. La Policía aún está investigando el caso. Según declaró el FBI a The New York Times, el homicidio es ejemplo del repunte de la violencia en el país. Su asesinato es la número 22 en lo que va de año.

Al confirmar su muerte, el representante del artista Eduardo Rodríguez declaró: "No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos provoca saber que una persona con tantos sueños tiene que irse". "Todos debemos unirnos en estos tiempos difíciles y pedir mucha paz a nuestro querido Puerto Rico", añadió a la BBC.

El último vídeo de Fret en YouTube, Soy Así, tiene más de medio millón de reproducciones, y es uno de los éxitos que le lanzó al estrellato en 2018. Aunque su apariencia genderfluid y su reivindicación de derechos LGTBI en redes sociales habían sido objeto de críticas, amenazas e incluso agresiones homófobas.

Ahora pienso que primero estoy yo, luego yo y de último yo y primero me realizo a mi mismo, y luego busco a alguien, si es que quiero. No necesito de alguien, no necesito poner en alguien mi felicidad para que cuando se vaya, se la lleve. #diferentepic.twitter.com/NncJCNNJxl — Kevin Fret (@iamkevinfret) 4 de julio de 2018

El pasado mes de junio, Fret denunció a través de sus redes sociales que había sido golpeado en Miami (EEUU) mientras tomaba el sol. "Soy una persona que no le importa lo que nadie tenga que decir", aseguró durante una de sus últimas entrevistas a Paper. "Veo jóvenes homosexuales o jóvenes lesbianas que ahora me ven como un modelo a imitar, que dicen, no le importa lo que tenga que decir nadie más, puedo hacerlo yo también".

Fret se convirtió en un referente del colectivo LGTBI al ser el primer cantante de trap en español en declarar su homosexualidad. "Los hombres lo van a ver así, yo soy yo, y no me tengo que esconder detrás de un personaje para demostrar quién soy", señaló en una entrevista publicada en la web especializada en el género Rapetón.