Si creías que Reese Witherspoon y su hija eran iguales, espera a ver a su madre

El parecido de Reese Witherspoon y su hija Ava Phillippe lleva tiempo ocupando titulares. Más o menos desde 2015 cuando ambas empezaron a compartir posados en Instagram.

Con este capítulo ya superado, ahora toca hablar de otro parecido más, que ha sacado a la luz la edición estadounidense de la revista Vogue. La actriz, de 42 años, posa para el número de febrero en seis fotos y en una de ellas aparece junto a su hija, de 19 años, y su madre, de 70. ¡Ahí se descubre el parecido y el poder de la genética!

La foto la ha compartido la revista en su cuenta de Instagram y, en menos de 24 horas, ha conseguido más de 200.000 me gusta. Además, cientos de personas han escrito un comentario para destacar el parecido.

La más joven sabe literalmente cómo será en el futuro.

Creo que usan algún tipo de poción para clonarse 😮

Lo primero que pensé es que es una foto de una película sobre alguien a través de los años, luego me di cuenta de que era realmente su familia. ¡Alucinada! Son muy parecidas.

Todas son iguales.

Wow. Se parecen mucho ✨❤️

Es genial cómo se parecen.

La genética es muy fuerte en esta familia.

Su familia domina la clonación.

La foto de la revista va acompañada de un interesante texto sobre Betty, la madre de la actriz y su fuente de inspiración. Witherspoon fue madre siendo muy joven —tenía 23 años cuando ella y el actor Ryan Phillippe dieron la bienvenida a Ava— y, por eso, cuando rodaba Una rubia muy legal (2001) llevaba a su hija a plató.

Cuando era pequeña, ella también acompañó a su madre al trabajo. Betty era enfermera en la unidad de lactantes en el Hospital Vanderbilt de Nashville (EEUU) y, según cuenta la actriz, "atendía a 17 bebés a la vez". "Solía haber dos mujeres para todos y tenían que hacer el cambio de pañales, alimentarlos y todo al mismo tiempo", explica a la revista, donde se muestra orgullosa de su madre.

"Recuerdo estar asombrada de mi mamá. Siempre con actitud positiva, siempre riendo y contando chistes. Siempre tenía mil amigos en el trabajo. Amaba a las mujeres con las que trabajaba", explica.

No parece muy distinto en su caso, o al menos en lo que a Big Little Lies se refiere. Meryl Streep, la última incorporación a la serie de HBO, de la que es productora, dice de ella: "¡Lo hace todo!". "Además de actuar y producir y escribir, también talla calabazas. Educa a tres niños. Mantiene a sus amigos. Sé lo que es estar en el negocio y además cuidar de tus hijos. "¿Recuerdas el libro I Don't Know How She Does It? ¡Esa es Reese!", asegura la intérprete.