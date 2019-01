Siete consejos sexuales que cambiarán las reglas del juego

Añadir algo de picante a la cama no tiene por qué implicar hacer algo demasiado loco. El morbo se produce en un amplio espectro, pero no es necesario gastarse fortunas en juguetes sexuales exclusivos ni participar en orgías para pasar un buen rato (aunque si te apetece, adelante).

"Probad a masturbaros delante de vuestra pareja. Darse placer a uno mismo puede ayudaros a reconectar con vuestro cuerpo, a aprender de él y a descubrir lo que le gusta. La masturbación es también una práctica segura para probar nuevos juguetes sexuales. No solo eso, sino que hablar abiertamente sobre la masturbación también incrementa la conexión con vuestra pareja. Masturbaros juntos es un modo estupendo de ver a alguien que te atrae dándose placer, lo cual es además un modo ilustrativo de descubrir cómo le gusta que se lo hagan. Consejo extra: todo el mundo puede utilizar lubricante, aunque esté a solas. El lubricante es un añadido estupendo tanto para las partes del cuerpo que se lubrican solas como para las que no". ―Kahn.

7. Imaginad que estáis solteros y vais a practicar sexo con una persona nueva

"Esta técnica no consiste en estar con otra persona (aunque esa es otra forma que tienen las parejas de darle chispa al sexo), sino en volver a considerar lo que os gusta sexualmente y borrar cualquier aspecto negativo (o antimorbo) que tu pareja y tú hayáis desarrollado con el tiempo. Muchas parejas, especialmente en las relaciones largas, tienden a caer en una rutina por la cual encontraron algo que les funcionó al principio y lo siguen haciendo. También me ha dicho más de una persona que les gustaría haber hecho alguna crítica constructiva al principio de la relación pero nunca dijeron nada porque aún no tenían confianza. Cuando por fin tienen suficiente confianza para decirle a su pareja lo que opinan, temen que ya sea demasiado tarde y que su pareja se ofenda por no habérselo dicho antes. Por eso, imaginaos que empezáis desde cero y pensad en lo que querríais que supiera una nueva pareja sexual sobre cómo os gusta que os toquen, cuándo estáis más receptivos, cuáles son vuestras posturas favoritas o qué os gustaría probar. Y decídselo a vuestra pareja". ―Sarah Hunter Murray, investigadora sexual y autora de 'Not Always in the Mood: The New Science of Men, Sex, and Relationships'.

