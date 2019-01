El Sevilla recuerda el "disgusto más grande" que le han dado en redes sociales

El Sevilla, el cantante de Mojinos Escozios, estuvo este sábado en La Sexta Noche y se quejó de que ahora hay muchos más ofendidos que antes y del papel que juegan las redes sociales en multiplicar sus voces.

El cantante reconoció que aunque nunca han escrito ninguna letra con el ánimo de ofender, algunas de sus canciones sí que lo han podido hacer a mucha gente y que por eso han dejado de tocar algunos de más de 300 temas de su repertorio.

Sin embargo, el Sevilla no justifica los malos ratos que le han hecho pasar algunas veces en redes sociales, donde todo es susceptible de crítica y contó a Iñaki López, el presentador, cuál había sido el disgusto más grande que se había llevado.

"Por tocar en una plaza de toros me acusaron de estar de acuerdo con la fiesta nacional y me llamaron asesino. Cuando yo nunca me he pronunciado sobre si soy taurino o antitaurino", afirmó.

Según contó, hubo un perfil en concreto que fue especialmente duro con él y que le llegó a desear que matasen a sus hijos al igual que se mataban a los toros. El Sevilla investigó entonces quién estaba detrás de ese perfil y así se enteró del nombre, apellidos y dirección, de manera que cuando fue a tocar a la localidad, fue a buscarlo.

"Y resultó ser un chaval de 14 años, así que tuve que hablar con el papá. Y el papá, mira por dónde, me dio la razón y le dijo a su hijo que me pidiese perdón", contó.