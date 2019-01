La romántica declaración de amor de Miley Cyrus a Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Hemsworth llevan 10 años juntos y son muchas las muestras de amor que han hecho en redes sociales a pesar de las rupturas o momentos difíciles. Este lunes, con motivo del 29º cumpleaños del actor canadiense, Cyrus ha sacado su vena más romántica con una carta en la que detalla momentos más íntimos de la pareja, que se casó el pasado mes de diciembre.

La cantante de Wrecking Ball le ha dedicado un extenso alegato que ha compartido este lunes en Twitter en la que hace balance de todo lo que ha aprendido junto a él en estos 10 años y le agradece haberle regalado "los mejores días" de su vida.

El tuit "HBD 2 Da Hubz", que se traduciría como "feliz cumpleaños a mi marido", acumula más de 218.000 Me gusta.

"Cuando nos conocimos tenías 19 y hoy cumples 29. He pensado que podría compartir algunas de las cosas que más me gustan de mi chico favorito con motivo de este día tan especial", empieza diciendo. "La forma en la que me miras y miras a nuestros perros, cerdos, caballos, gatos y a nuestro pez. La manera en la que miras a tu familia, tus amigos, a los desconocidos, a la vida...", continúa diciendo la actriz, que acostumbra, al igual que Hemsworth, a compartir fotos en redes sociales con sus numerosas mascotas.

"La forma en la que sales a la calle cuando te pregunto qué tiempo hace, en lugar de mirarlo en el teléfono", detalla. "Cómo te cambia la cara cuando recibes buenas noticias y cómo miras a las malas", continúa Cyrus, que también aprovecha la ocasión para hacer autocrítica con sus defectos: "Me encanta cómo intentas hacer las cosas por ti mismo, pero nunca eres tan orgulloso como para no pedir ayuda (Sí, me lo apunto y estoy trabajando en ello)".

La cantante y actriz sigue repasando los momentos cotidianos como pareja, desde las series que ven hasta los desayunar que comparten. "Me encantan tus calcetines sucios en el suelo porque significa que ESTÁS EN CASA", escribe. "Me gusta cuándo me enseñas una banda nueva para poder escucharla cuando no estás y sentir cómo si estuvieras aquí", añade.

"Me encanta tumbarme en la cama hasta tarde todas las noches buscando recetas nuevas e irnos a dormir para despertarnos y desayunar juntos con una taza de café caliente (casi tan caliente como tú)", bromea Cyrus. "Me encantan las pequeñas líneas que te salen alrededor de los ojos cuando te ríes o miras al sol. Me encanta cuando hablamos nuestro propio idioma, a veces solo con una mirada".

Si en el mundo se diese más esta forma de entenderse no construiríamos tantos muros y haríamos más puentes "

La artista, que dio vida a Hannah Montana, sigue mostrando que, a pesar de la fama, viven momentos cotidianos como cualquier otra pareja. "Me encanta tumbarnos en el sofá a comer comida china cuando estamos de resaca por la noche anterior", detalla la cantante, que confiesa que se cepillan los dientes juntos y también que comparten las labores de la casa.

"Tener un novio que te haga la colada es mucho mejor que cualquier otra cosa", añade. "Me encanta que nos turnemos y compartir las cosas", cuenta. "Me encanta cómo aprendes y creces. Me encanta escribir canciones sobre ti en el piano. Me encanta cómo me dejas ser YO", confiesa.

En este tiempo juntos me has demostrado lo que es amar por encima de todas las circunstancias"

La pareja ha pasado por varias rupturas y malas rachas en estos 10 años, algo de lo que no se olvida Cyrus en su carta. "En este tiempo juntos me has demostrado lo que es amar por encima de todas las circunstancias. Te respeto y tú me respetas. Si en el mundo se diese más esta forma de entenderse no construiríamos tantos muros y haríamos más puentes. Estoy muy orgullosa de la persona en la que te has convertido y cómo miramos hacia delante para construir un mundo juntos", señala.

"Tú y yo, cariño, vamos a convertir este lugar oscuro en uno luminoso y vamos hacia la luz del amor. Gracias por darme los días más felices de mi vida", concluye Cyrus. Además de esta declaración de amor la cantante ha compartido en Instagram una imagen de 2009 cuando empezaron a salir juntos cuando él tenía 19 y ella, 16.