Una colombiana va a esquiar a la Sierra de Madrid y lo que le dice su novio la deja en shock

Una historia que se ha hecho viral en TikTok y que no está dejando de sorprender a los usuarios de esta red social, que no dan crédito al testimonio de la humorista colombiana Silvia, conocida como @silviadefrente.

La joven, en el podcast de Las Provincianas, narró lo que le pasó una vez que fue a esquiar con su novio español a la sierra de Madrid. El comentario que le soltó la dejó completamente sorprendida.

Según relata, su pareja la fue a buscar para ir a esquiar y, cuando empezaron a ver la nieve conforme se acercaban a la Sierra, ella tuvo una reacción de asombro, ya que no está acostumbrada a verlo.

No dudó en dejarlo notar, así que su novio le hizo un comentario que no le hizo mucha gracia y que la dejó con cara de desconcierto: "Cuando empezamos a ver nieve dije que me encantaba y me contestó que era una típica panchita porque a todos los panchitos les impresiona la nieve".