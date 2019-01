Gillette triunfa con este anuncio que desmonta la masculinidad tóxica

"Lo mejor para el hombre" es el eslogan que la empresa de maquinillas y cuchillas de afeitar Gillette ha utilizado en sus campañas publicitarias desde hace más de ocho años. Sin embargo, este año hn querido dar un giro a su enfoque y salir de la masculinidad hegemónica que suele predominar en los anuncios de higiene masculina.

"¿Es esto lo mejor para el hombre?", se cuestionan al empezar su último spot, publicado este lunes 14 de enero y que acumula dos millones de reproducciones en 24 horas. El vídeo muestra situaciones de bullying, homofobia, mansplaining y acoso sexual motivadas por el machismo imperante en la sociedad.

"Esto lleva pasando demasiado tiempo y no podemos tomárnoslo a broma ni poner las mismas viejas excusas", continúa diciendo la voz en off antes de mostrar numerosos telediarios en los que hablan del movimiento MeToo y otros casos de acoso sexual.

"Boys will be boys"? Isn't it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBepic.twitter.com/hhBL1XjFVo