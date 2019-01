Es la mujer de la realeza que más dinero se gastó en ropa en 2018, pero eso no quiere decir que —muy de vez en cuando— Meghan Markle opte por firmas más accesibles. Buena muestra de ello es el vestido beige que eligió este miércoles para visitar la sede de Mayhew, la organización de rescate de animales de la que es patrona.

Se trata de un diseño de punto, cuello vuelto y por encima de la rodilla de H&M, que todavía se puede comprar en la web de la firma sueca en España por menos de 30 euros. Es una de las piezas de la colección MAMA, y también está disponible en gris.

H&M

La duquesa de Sussex apostó por un look monocromático y combinó el vestido de Emporio Armani, un bolso de Stella McCartney y unos tacones de ante.

El bienestar de los animales y la protección de sus derechos no son una causa extraña para Markle, que ya trabajó con varias organizaciones como la que ha visitado este miércoles mientras vivía en Los Ángeles. Además, la que fuera protagonista de Suits tiene un perro adoptado, Guy, que hizo una aparición estelar el fin de semana de su boda en mayo, viajando en el coche con la reina Isabel II.

On a day filled with grim news, this photo of Meghan Markle's rescue dog riding to Windsor Castle with the Queen made me smile. #AdoptDontShoppic.twitter.com/v0WNrgQ4uF